Bei Auffahrunfall schwer verletzt

Nr. 1555

Ein 55 Jahre alter Mann wurde gestern Abend bei einem Verkehrsunfall in Spandau schwer verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 29-jähriger Fahrer eines VW Golf gegen 19.35 Uhr stadteinwärts auf der Straße Am Juliusturm, als der 55-jährige Motorradfahrer vor ihm auf Höhe der Einmündung Breite Straße mit seiner Yamaha bremste und der 29-Jährige auf diese auffuhr. Der Motorradfahrer geriet ins Schlingern und fiel auf die Fahrbahn. Nach einer Erstversorgung am Unfallort durch Kräfte der Feuerwehr kam der Motorradfahrer mit multiplen Verletzungen, unter anderem Prellungen am Rumpf, zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des VW Golf blieb ebenso unverletzt wie drei weitere Personen, die mit in seinem Auto saßen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).