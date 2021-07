Tankstellenüberfall in Spandau

Nr. 1540

In Spandau überfielen in der vergangenen Nacht zwei Unbekannte den Angestellten einer Tankstelle. Gegen 22.50 Uhr betraten die mit einer Pistole und einem Totschläger bewaffneten Männer die Filiale in der Streitstraße. Sie bedrohten den 21 Jahre alten Angestellten und forderten die Kassenöffnung. Mit Bargeld, Zigaretten und Süßigkeiten ergriff das Duo schließlich die Flucht. Der Angestellte blieb körperlich unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.