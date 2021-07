Von E-Scooter geschubst und rassistisch beleidigt

Nr. 1536

Ein alkoholisierter Fußgänger hat gestern Abend den Fahrer eines Elektroscooter und dessen Mitfahrerin in Reinickendorf attackiert.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der 65-jährige Fußgänger gegen 19.30 Uhr dem 19-jährigen Fahrer in der Residenzstraße vor den E-Scooter gesprungen sein und versucht haben, den Heranwachsenden zu treten sowie zu schlagen. Letztlich soll er den Roller umgestoßen und den Fahrer dabei verletzt haben. Dessen 17-jährige Begleitung soll der 65-Jährige ebenfalls verletzt haben, indem er ihr an das Handgelenk griff. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige den 19-Jährigen rassistisch beleidigt haben. Den herbeigerufenen Einsatzkräften des Polizeiabschnitts 12 teilte der Mann später mit, dass er von dem E-Scooter-Fahrer angefahren worden sein soll. Daher nahmen die Polizistinnen und Polizisten eine Verkehrsunfallanzeige auf und leiteten Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung ein.