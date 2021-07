Mit Reizgas besprüht und Geld geraubt - Festnahme

Nr. 1529

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 55 haben heute früh in Neukölln zwei Tatverdächtige festgenommen, die zuvor einen Mann beraubt und ihn sowie dessen Begleiter mit Reizgas besprüht haben sollen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge liefen ein 54-jähriger Mann und dessen Begleiter in der Sonnenallee, als sie gegen 2.30 Uhr in Höhe der Erkstraße plötzlich laute Stimmen hörten und drei Maskierte vor ihnen standen. Die mutmaßlichen Räuber versprühten Reizgas und raubten von dem 54-Jährigen Geld. Anschließend flüchtete das Duo vom Tatort in die Elbestraße. Alarmierte Einsatzkräfte suchten den Nahbereich ab und konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 21 Jahren festnehmen. Die beiden wurden dem Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) überstellt. Der Überfallene und sein Begleiter mussten wegen ihrer erlittenen Augenreizungen ambulant behandelt werden, konnten jedoch wenig später ihren Weg fortsetzen.