Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Nr. 1521

Bei einem Verkehrsunfall in Mitte erlitt gestern Abend ein Motorradfahrer schwere Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll zunächst, gegen 18.30 Uhr, ein 38 Jahre alter BMW-Fahrer in der Alexanderstraße auf einen vor ihm fahrenden 23-jährigen Motorradfahrer aufgefahren sein. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen vor ihm fahrenden Mercedes geschoben. Der junge Mann erlitt diverse Verletzungen an Kopf und Körper. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 40 Jahre alte Fahrer des Mercedes erlitt leichte Verletzungen und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.