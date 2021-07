Zusammenstoß zwischen Polizeifahrzeug und Transporter – neun Verletzte

Nr. 1517

In Wedding sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Einsatzwagen der Polizei und einem Transporter gestern Nachmittag insgesamt neun Personen verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Polizeifahrzeug gegen 15.30 Uhr mit Sonder- und Wegerechten auf der Seestraße in Richtung Stadtautobahn unterwegs. An der Kreuzung Seestraße/Dohnagestell kam es zur Kollision des Einsatzwagens mit dem von der Seestraße nach links in das Dohnagestell abbiegenden Transporter. Das Polizeifahrzeug kippte durch den Aufprall auf das Dach und prallte gegen eine Fußgängerabsperrung. Im Polizeiwagen saßen zum Zeitpunkt des Unfalls drei Polizeikräfte sowie ein festgenommener Mann, alle vier Insassen wurden bei dem Unfall verletzt. Der Fahrer des Transporters, ein 22-Jähriger, der nach ersten Erkenntnissen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde ebenfalls verletzt. Vier Polizeikräfte, die in einem Fahrzeug hinter dem verunfallten Einsatzwagen gefahren waren, erlitten jeweils einen Schock und traten vom Dienst ab. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten die Insassen beider Unfallfahrzeuge in Krankenhäuser. Die Ermittlungen dauern an.