Brandstiftung an Kleinwagen

Nr. 1516

Heute früh brannte ein Kleinwagen in Mitte fast vollständig aus. Kurz nach 4 Uhr bemerkte eine Anwohnerin der Sebastianstraße einen Feuerschein an einem am Straßenrand geparkten Smart und rief die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten wenig später den zwischenzeitlich in Vollbrand stehenden Wagen. Ein vor dem Smart stehender VW wurde durch die Hitze am Heck stark beschädigt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.