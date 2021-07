Geldautomat gesprengt – ein Tatverdächtiger festgenommen

Nr. 1515

Nach der gewaltsamen Öffnung eines Geldautomaten in der vergangenen Nacht in Mariendorf nahmen alarmierte Polizeieinsatzkräfte einen Tatverdächtigen fest. Nach bisherigem Ermittlungsstand hörten Anwohner in der Königstraße gegen 0.50 Uhr einen lauten Knall und alarmierten die Polizei. Ein weiterer Zeuge beobachtete anschließend, wie zwei Unbekannte die dortige Postfiliale verließen. Als Polizeieinsatzkräfte des Abschnitts 44 am Ort eintrafen, kam es unmittelbar zu einem leichten Zusammenstoß mit einem vom Ort flüchtenden Mercedes. Der Wagen, in dem offenbar zwei Personen saßen, setzte seine Flucht über den Gehweg fort und entkam. Am Polizeifahrzeug entstand leichter Sachschaden. Der oder die Flüchtende beschädigte bei der Flucht mutmaßlich zwei weitere, geparkte Fahrzeuge, an denen ebenfalls leichter Sachschaden entstand. Die beiden Männer, die aus der Postfiliale kamen, flüchteten zu Fuß in entgegengesetzte Richtungen. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf und nahmen einen Tatverdächtigen fest. Der 27-Jährige kam für weitere polizeiliche Maßnahmen in einen Gewahrsam und wurde anschließend einem Fachkommissariat beim Landeskriminalamt der Polizei Berlin überstellt. Nach ersten Erkenntnissen wurde Geld aus dem aufgesprengten Automaten entwendet, welches der Festgenommene in den Armen hielt, jedoch dann fallen ließ. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.