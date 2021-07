Zwei Fußgängerinnen bei Verkehrsunfall verletzt - Autofahrer flüchtet

Nr. 1507

Nachdem ein bislang unbekannter Autofahrer gestern Abend einen Verkehrsunfall in Charlottenburg verursacht hatte, bei dem zwei Frauen verletzt wurden, flüchtete der Mann mit seinem Beifahrer vom Unfallort.

Laut Zeugenaussagen fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 21.45 Uhr mit hoher Geschwindigkeit im Heilmannring und stieß mit dem vor ihm abbiegenden Pkw eines 25-jährigen VW-Fahrers zusammen. In der Folge prallte der unbekannte Audi-Fahrer gegen einen geparkten Pkw, der dadurch auf den Gehweg geschoben und eine 42-jährige Fußgängerin erfasste, die schwer verletzt wurde und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Audi-Fahrer in der Folge gegen zwei weitere geparkte Fahrzeuge, bei denen sich Autoteile lösten und durch die Luft flogen. Eine 32-jährige Fußgängerin wurde hierbei getroffen und erlitt leichte Verletzungen, die ambulant behandelt werden mussten. Der Fahrer stieg aus seinem Fahrzeug aus und rannte gemeinsam mit seinem Beifahrer vom Unfallort davon. Die Ermittlungen und Fahndung nach den beiden unbekannten Männern führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West).