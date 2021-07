Verdacht des Drogenhandels – zwei Frauen festgenommen

Nr. 1505

Zivilfahnder des Polizeiabschnitts 15 nahmen in der vergangenen Nacht in Prenzlauer Berg zwei junge Frauen wegen des Verdachts des Rauschgifthandels fest. Gegen 2.30 Uhr sahen die Beamten, wie eine Frau in einen Renault auf die Rückbank einstieg, der kurz in der Stargarder Straße Ecke Greifenhagener Straße angehalten hatte. Wenig später stieg die 21-Jährige wieder aus und wurde durch die Streife kontrolliert. Sie gab an, in dem Wagen Kokain gekauft zu haben. Der Kleinwagen wurde durch Einsatzkräfte in der Schönhauser Allee Ecke Kuglerstraße gestoppt. Das Fahrzeug sowie die 22-jährige Fahrerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin wurden durchsucht. Mehrere Mikroreagenzgefäße mit weißem Pulver, Bargeld und Mobiltelefone wurden bei den Frauen gefunden und beschlagnahmt. Anschließend durchsuchten die Einsatzkräfte die Wohnung der Festgenommenen in Wedding, die beide gemeinsam bewohnen. Die Kräfte fanden in der Wohnung über 50 weitere mit Pulver gefüllte Reagenzgefäße sowie Geld und beschlagnahmten auch diese Gegenstände. Die beiden 22-jährigen Frauen wurden einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übergeben. Die Ermittlungen gegen die beiden jungen Frauen dauern an.