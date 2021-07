Mann mit abgebrochenen Flaschenhals schwer verletzt

Nr. 1498

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gestern Nachmittag in Kreuzberg erlitt einer der beiden eine schwere Verletzung am Hals. Zeugen bemerkten gegen 17.35 Uhr auf der Mittelinsel am Kottbusser Tor die körperliche Auseinandersetzung der beiden Männer, in dessen Folge der 36-Jährige von seinem Kontrahenten mit einem abgebrochenen Flaschenhals in eine Halsseite gestochen wurde. Vor Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Adalbertstraße. Eintreffende Kräfte des Polizeiabschnitts 53 leisteten dem Verletzten Erste Hilfe. Rettungskräfte brachten den 36-Jährigen mit einer stark blutenden Schnitt- und Stichwunde in ein Krankenhaus, wo der Mann stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll für ihn nicht bestehen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der gefährlichen Körperverletzung und dem bislang unbekannten Tatverdächtigen dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übernommen.