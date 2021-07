Mann durch Stiche schwer verletzt – Mordkommission ermittelt

Nr. 1496

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Charlottenburg, hat ein bisher Unbekannter seinen Kontrahenten heute früh vermutlich mit einem Messer schwer verletzt. Zeugen hatten gegen 4 Uhr Polizei und Feuerwehr zum Hardenbergplatz alarmiert, nachdem sie die Auseinandersetzung der beiden Männer beobachtet und dann gesehen hatten, wie einer der Männer flüchtete und der andere verletzt am Boden liegen blieb. Ein Zeuge hatte noch die Verfolgung des Flüchtenden aufgenommen, war dabei aber gestürzt, hatte sich verletzt und musste ambulant von Rettungskräften behandelt werden. Der bei der Auseinandersetzung schwer verletzte 25-Jährige wies diverse Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers auf. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags hat die 4. Mordkommission beim Landeskriminalamt übernommen.