Geldautomat gestohlen

Nr. 1484

Bisher Unbekannte entwendeten in der vergangenen Nacht in Marzahn einen Geldautomaten. Eine Zeugin alarmierte gegen 2.35 Uhr die Polizei, als sie laute Geräusche von einem Tankstellengelände in der Landsberger Allee wahrnahm. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begaben sich zunächst drei Männer auf das Gelände, die sich schließlich alle an dem außerhalb des Verkaufsraums der Tankstelle aufgestellten Automaten zu schaffen machten. Sie lösten das Gerät aus der Bodenverankerung und eine vierte Person in einem Transporter fuhr daraufhin rückwärts an den Geldautomaten heran. Das Quartett lud seine Beute anschließend in den Wagen und alle flüchteten, zum Teil in dem Transporter aber auch in einem weiteren Pkw. Eine anschließende Absuche nach den Tätern, auch unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers, verlief negativ. Die Kriminalpolizei der Direktion 3 hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.