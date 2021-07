Vollstreckung eines Durchsuchungsbeschlusses und Amtshilfe

Nr. 1480

Seit heute früh waren in der Spitze mehr als 70 Einsatzkräfte der Polizei Berlin bei der Vollstreckung eines Durchsuchungsbeschlusses und in Amtshilfe für das Bezirksamt Neukölln in Buckow unterwegs. Gegen 6 Uhr begannen die Durchsuchung nach Beweismitteln und kurz darauf der Schutz von Bauarbeiten, die durch das Bezirksamt Neukölln in Auftrag gegeben wurden. Die Durchsuchung nach Bedrohung mit Schusswaffe innerhalb einer Familie führte zum Auffinden einer PTB-Waffe und weiteren Beweismitteln. Eine scharfe Schusswaffe wurde nicht gefunden. Der Schutzauftrag für die Baumaßnahmen soll darüber hinaus mögliche Störungen durch emotionalisierte Anwohnende bei der Errichtung eines Zauns zwischen zwei Grundstücken verhindern. Die Ermittlungen zur Bedrohung und der Schutzauftrag dauern an.