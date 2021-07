Zwei Tatverdächtige nach Katalysatoren-Diebstahl festgenommen

Nr. 1463

Polizeikräfte nahmen in der vergangenen Nacht in Falkenhagener Feld zwei mutmaßliche Diebe fest. Ein Zeuge hatte gegen 0.30 Uhr verdächtige Geräusche in der Pionierstraße wahrgenommen und daraufhin die Polizei verständigt. Die Polizeikräfte nahmen wenig später die Verfolgung zweier Männer auf, die sich gemäß dem Zeugen zuvor an einem geparkten Fahrzeug zu schaffen gemacht hatten und dann mit einem Opel geflüchtet waren. Die Polizisten stoppten den Wagen und überprüfen die beiden 36 und 39 Jahre alten Insassen. In dem Fahrzeug fanden die Beamten diverses Werkzeug, was, wie sich wenig später herausstellte, offenbar verwendet worden war, um einen Katalysator zu entwenden. Diesen fanden die Polizeikräfte in einem angrenzenden Gebüsch. Die Polizisten nahmen die Männer fest und lieferten sie, nach erkennungsdienstlichen Behandlungen, für die weiterermittelnde Dienststelle ein.