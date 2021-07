Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Nr. 1461

In Friedrichshain hat gestern Abend ein junger Autofahrer eine Fußgängerin angefahren, hierbei schwer verletzt und ist anschließend geflüchtet. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte eine 45-Jährige die Fahrbahn der Stralauer Allee bei „Grün“. Gemäß Zeugen soll der Fahrer eines Mazda, der in der Stralauer Allee in Richtung Warschauer Straße unterwegs war, die Kreuzung bei „Rot“ überquert und hierbei die Fußgängerin erfasst haben. Zeugen berichteten weiter, der Fahrer habe nach dem Unfall kurz angehalten, sei dann jedoch davongefahren. Die schwerverletzte Frau musste von einem Notarzt versorgt werden und kam anschließend in ein Krankenhaus, wo sie aufgrund von Verletzungen an Kopf und Körper intensivmedizinisch behandelt wird. Der flüchtige Fahrer konnte wenig später an der Halteranschrift angetroffen werden. Eine freiwillige Atemalkoholmessung ergab bei ihm einen Wert von null Promille. Das Unfallfahrzeug sowie die Kleidung des 18-Jährigen wurden zur Spurensicherung beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an.