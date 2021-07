Vermisstes Kind - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1458

Mit der Veröffentlichung von Bildern bittet die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Kind. Seit Samstag, dem 3. Juli 2021, 10 Uhr wird der 13-jährige Edi Marius Romana NAE vermisst. Der Junge ist mit seiner Mutter zu Besuch bei Verwandten in Berlin und kennt sich hier nicht aus. Zuletzt wurde er am Oranienplatz in Kreuzberg gesehen. Er fuhr mit einem Elektro-Roller der Fa. TIER Mobility GmbH einfach davon und ist ohne Handy unterwegs.

ungefähr 14 Jahre alt

etwa 165 cm groß

kurze braune Haare

blaue Augen

leichter Oberlippenbart

die Fingerendglieder der linken Hand sind amputiert

dunkelblaues T-Shirt

schwarze Jogginghose mit Aufschrift „Jack Daniels“

schwarze Lederjacke

Wer hat den Vermissten seit dem 3. Juli 2021, 10 Uhr gesehen?

Wer kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminals in 10787 Berlin-Tiergarten in der Keithstr. 30 unter der Telefonnummer (030) 4664-9124444, per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.