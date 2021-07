Auf frischer Tat

Nr. 1457

In Pankow nahmen Polizeikräfte heute früh zwei mutmaßliche Diebe fest. Gegen 3.40 Uhr bemerkten Zivilkräfte des Polizeiabschnitts 13 drei Männer, die in der Esplanade/Stavanger Straße ein Motorrad der Marke BMW auf einen Transporter luden. Beim Herantreten an den Wagen gelang dem Fahrer die Flucht. Die anderen beiden Männer, 28 und 29 Jahre alt konnten festgenommen werden. Das Motorrad wurde dem Eigentümer ausgehändigt. Beide festgenommenen Männer wurden für die weiterermittelnde Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) eingeliefert.