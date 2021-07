Motorradfahrer und Sozia schwer verletzt

Nr. 1448

Bei einem Verkehrsunfall in Weißensee wurden gestern Nachmittag ein Motorradfahrer und dessen Sozia schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog ein 50-Jähriger gegen 16.15 Uhr mit seinem Suzuki von der Straße Am Steinberg nach links in die Pistoriusstraße ab. Hierbei erfasste er das Motorrad eines 45-Jährigen, der auf der Straße Am Steinberg in Richtung Tino-Schwierzina-Straße unterwegs war. Der 45-Jährige und dessen 51 Jahre alte Sozia stürzten, wobei die Frau noch gegen den Pkw geschleudert worden sein soll. Beide erlitten schwere Verletzungen, mussten vor Ort notärztlich betreut werden und wurden dann für stationäre Behandlungen in Krankenhäuser gebracht.