Gruppenwagen angefahren - Festnahme

Nr. 1443

Ein Verkehrsunfall mit einem Polizeifahrzeug führte gestern Abend in Lichtenberg zur Festnahme eines mutmaßlichen Autodiebes. Der Gruppenwagen einer Einsatzhundertschaft stand während eines Einsatzes am rechten Fahrbahnrand der Frankfurter Allee als kurz nach 20 Uhr der Fahrer eines Kleintransporters vorbeifuhr und den linken Außenspiegel des Einsatzfahrzeugs streifte und beschädigte. Kräfte der Hundertschaft stellten den 38-jährigen Fahrer, der an der Ampel zur Kreuzung Gürtelstraße/Möllendorffstraße bei Rot hielt, zur Rede und bemerkten Alkoholgeruch in seiner Atemluft. Die Polizisten nahmen den Autofahrer, der keinen gültigen Führerschein vorlegen konnte, fest. Bei einer Atemalkoholkontrolle wurde ein Wert von über 1,6 Promille bei ihm festgestellt. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Renault in der Nacht vom 2. zum 3. Juli 2021 in Charlottenburg-Nord gestohlen wurde und andere Kennzeichen an dem Fahrzeug befestigt worden waren. Der Festgenommene wurde nach einer Blutentnahme der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übergeben. Die Ermittlungen gegen den 38-Jährigen dauern an.