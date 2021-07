Betrunken die Fahrbahn überquert und von Auto erfasst worden

Nr. 1441

Bei einem Verkehrsunfall in Friedrichshain wurde gestern Nachmittag ein 37-jähriger Fußgänger schwer an Kopf und Körper verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der stark alkoholisierte Mann gegen 17 Uhr die Fahrbahn der Holzmarkstraße. Eine 28-Jährige, die mit ihrem VW in Richtung An der Schillingbrücke unterwegs war, erfasste den Fußgänger mit ihrem Fahrzeug, der hierbei mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe geschleudert wurde und schwerverletzt zu Boden stürzte. Aufgrund des abrupten Abbremsens kam es zwei Fahrzeuge hinter dem VW der Frau zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 49-Jährige leicht verletzt wurde. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 37-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen werden musste. Eine Atemalkoholmessung hatte bei ihm einen Wert von 3,6 Promille ergeben, im Krankenhaus wurde ihm Blut abgenommen. Die 28 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock. Sie musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.