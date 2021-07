Mülleimer abgerissen und mit Messer gedroht

Nr. 1440

In Fennpfuhl soll ein Mann gestern Nachmittag mehrere Menschen mit einem Messer bedroht haben. Zeugen hatten gegen 16 Uhr die Polizei zum Anton-Saefkow-Platz alarmiert und angegeben, dass ein Mann sich sehr aggressiv verhalten und randalieren würde. Als die Polizeikräfte eintrafen, konnten sie in der Nähe einen 39-Jährigen feststellen, auf den die Beschreibung zutraf. Der Mann gab selbst an, sehr wütend zu sein, weil er an einem Imbiss keinen Döner erhalten habe. Zeugen berichteten, dass er nicht nur einen Mülleimer von einer Straßenlaterne gerissen, sondern anschließend mit einem Messer mehrere Personen bedroht habe. Der 39-Jährige räumte die Sachbeschädigung ein, stritt die Bedrohungen jedoch ab. In seiner Tasche fanden die Polizeikräfte zwei Messer und beschlagnahmten sie. Der Tatverdächtige wurde aufgrund seines psychischen Zustands stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Ermittlungen wegen Bedrohung und Sachbeschädigung sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz dauern an.