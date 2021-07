Jugendlicher schwer an der Hand verletzt

Nr. 1435

Ein 16-Jähriger wurde gestern gegen 19 Uhr auf einem Spielplatz in Niederschönhausen schwer verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand saß der Jugendliche auf einer Parkbank, als drei junge Männer aus Richtung der Straße Kreuzgraben hinter dem Zaun einer dortigen Kita hervorgekommen und einen Böller in Richtung des 16-Jährigen und zwei weiterer Jugendlicher im Alter von 14 und 15 Jahren geworfen haben sollen, die auf einer benachbarten Bank saßen. Der Böller soll dann in der rechten Hand des 16-Jährigen explodiert sein, nachdem dieser den Gegenstand aufgehoben hatte, um ihn wegzuwerfen. Der Sprengsatz riss ihm einen Finger komplett sowie Teile eines weiteren Fingers und des Daumens ab. Die drei unbekannt gebliebenen Tatverdächtigen sollen sich nach dem Vorfall wieder in Richtung Kreuzgraben entfernt haben. Der an der Hand verletzte Jugendliche wurde durch Rettungssanitäter vor Ort versorgt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 14- und 15-Jährige erlitten Knalltraumen, verzichteten aber auf eine ärztliche Behandlung. Die noch laufenden Ermittlungen zu dem Vorfall hat ein Fachkommissariat beim Landeskriminalamt der Polizei Berlin übernommen.