Fußgängerin umgefahren und geflüchtet

Nr. 1434

In der vergangenen Nacht fuhr eine bisher unbekannte Person in einem Fahrzeug eine Fußgängerin in Hellersdorf um und flüchtete anschließend vom Unfallort. Nach derzeitigem Kenntnisstand lief eine 46-Jährige gegen 2 Uhr am Cottbusser Platz auf dem Gehweg und überquerte die Zufahrt zu einem Lebensmitteldiscounter. Auf der Zufahrt fuhr sie dann ein Fahrzeug um, welches aus Richtung der Hellersdorfer Straße kam. Die Frau stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen am ganzen Körper zu. Das Fahrzeug fuhr über den Parkplatz des Discounters und entfernte sich anschließend wieder über die Hellersdorfer Straße. Passanten alarmierten Feuerwehr und Polizei. Die 46-Jährige kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die bisher noch andauernden Ermittlungen zu dem flüchtenden Fahrzeug aufgenommen.