Schwer verletzte Radfahrerin nach Unfall

Nr. 1432

In der vergangenen Nacht ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 22-jährige Radfahrerin gegen 1 Uhr den Radweg der Kastanienallee aus Richtung Schönhauser Allee kommend, als sie aus bisher noch ungeklärten Gründen ins Schlingern geraten und gestürzt sein soll. Dabei soll sie mit einem parallel in selber Richtung fahrenden Auto einer 24-Jährigen kollidiert sein. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen und kam in ein Krankenhaus, wo sie zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Da der Verdacht bestand, dass sie unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, erfolgte im Krankenhaus auch eine Blutentnahme. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.