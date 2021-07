Drei Festnahmen nach Lärm im Park

Nr. 1428

In der vergangenen Nacht nahmen Einsatzkräfte drei Personen in Mitte fest. Den vorliegenden Informationen zufolge hatten sich Anwohner telefonisch gegen 1.30 Uhr über Lärm im Volkspark am Weinbergsweg beschwert. Die eintreffenden Streifen stellten dann eine Gruppe von etwa 30 Personen als mutmaßliche Verursacher fest. Der Aufforderung den Park zu verlassen, kam die Gruppe nur widerwillig nach, sodass ein Platzverweis gegen die Gruppe erteilt werden musste. Als die rund 20 Polizistinnen und Polizisten die Personen anschließend aus dem Park begleiteten, wurde ein Polizeimeister von einem 21-Jährigen aus der Gruppe heraus weggestoßen. Bei der Festnahme des Angreifers solidarisierten sich nun Teile der Personengruppe und versuchten den Festgenommenen zu befreien. Hierbei kam es dann zu weiteren tätlichen Angriffen auf die Einsatzkräfte. Im Ergebnis des Geschehenen wurden eine 19-Jährige und zwei 21-jährige Männer festgenommen sowie eine Polizeibeamtin und sechs Polizisten verletzt. Drei Einsatzkräfte konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Einer davon musste nach einem Tritt ins Gesicht mit Verdacht auf Gehirnerschütterung im Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Nach Blutentnahmen und erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurden alle drei wieder auf freien Fuß gesetzt. Zwei von ihnen hatten bei den freiwillig gestatteten Schnelltests eine Alkoholkonzentration zwischen 1,5 und 1,9 Promille im Atem. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs gegen die Polizistin und die Polizisten, des Widerstands, der Beleidigung, der versuchten gemeinschaftlichen Gefangenenbefreiung und des besonders schweren Landfriedensbruchs. Eine Lärmanzeige gab es auch.