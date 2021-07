Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1423

Bei einem Verkehrsunfall in Britz erlitt gestern Nachmittag ein Radfahrer schwere Verletzungen. Gegen 14 Uhr fuhr der 53 Jahre alte Mann auf dem Radweg der Buschkrugallee in Richtung Karl-Marx-Straße. Ein 48-Jähriger fuhr zeitgleich mit einer Sattelzugmaschine in gleiche Richtung. Als der Lkw nach rechts in die Grenzallee abbog, stieß er mit dem 53-Jährigen zusammen, der dadurch unter das Fahrzeug geriet und hierbei schwer verletzt wurde. Nach Zeugenaussagen und ersten Ermittlungen soll der Radfahrer bei für ihn angezeigtem rotem Ampellicht gefahren sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Grenzallee musste während der Unfallaufnahme bis 19 Uhr gesperrt bleiben.