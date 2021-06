Drogen im Motorroller

Nr. 1421

Bei einer Überprüfung eines Motorrollers beschlagnahmten Einsatzkräfte gestern Nachmittag in Falkenhagener Feld diverse Betäubungsmittel und nahmen zwei Personen vorläufig fest.

Als der mit zwei Männern besetzte Roller gegen 14.15 Uhr in der Falkenseer Chaussee bei einer Verkehrskontrolle überprüft wurde, nahmen die Einsatzkräfte Cannabisgeruch wahr. Im weiteren Verlauf erfolgten freiwillig gestattete Durchsuchungen der beiden 23-Jährigen, ihrer Taschen und des Topcase.

Dabei entdeckten die Einsatzkräfte im Topcase insgesamt 91 Druckverschlusstütchen mit mutmaßlichen Drogen, zu denen das Duo angab, dass die Verkaufseinheiten ihnen nicht gehören würden. Der Roller sei erst kürzlich gekauft worden und man wusste nicht, was sich in dem Koffer befand.

Bei dem Fahrer beschlagnahmten die Polizisten zudem zwei Mobiltelefone. Er konnte nach den polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen.

Sein Mitfahrer hatte vier Handys und vier Szenetütchen bei sich, die wie auch rund 500 Euro beschlagnahmt wurden. Der 23-Jährige, bei dem es sich um einen Angestellten des Zentralen Objektsschutzes der Polizei Berlin handelt, musste sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Auch er konnte die Polizeidienststelle nach Beendigung der Maßnahmen verlassen. Es wurden arbeitsrechtliche Maßnahmen eingeleitet und der Beschäftigte wird bis zum Abschluss der Maßnahmen mit anderen Aufgaben betraut.

Die Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.