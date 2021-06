Verdächtige unmittelbar nach Diebstahl gestellt

Nr. 1405

Zwei mutmaßliche Taschendiebe gingen der Polizei heute Vormittag in Marzahn ins Netz. Zivilfahnder beobachteten die zwei Männer gegen 10.30 Uhr, als sie sich offensichtlich für ältere Menschen, die Bankfilialen in der Märkischen Allee aufsuchten, interessierten. Kurz darauf folgte das Duo einer älteren Dame, die nach dem Bankbesuch in einen Supermarkt ging. In der weiteren Folge lenkte ein Mann die 83-Jährige ab, während sein Komplize aus der am Einkaufswagen hängenden Handtasche die Geldbörse entwendete. Trotz Fluchtversuchs konnten beide Männer festgenommen werden. Nach erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden die 48- und 43-Jährigen dem Fachkommissariat für Taschendiebstahl des Landeskriminalamtes überstellt. Dieses prüft derzeit, ob das diebische Duo für zwölf weitere Straftaten, die nach demselben Muster begangen wurden, in Frage kommt.

Schützen Sie sich vor Taschendiebstahl. Präventionshinweise und vieles mehr finden Sie im Internet unter dem Link https://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/diebstahl-und-einbruch/artikel.119058.php