Versuchte Brandstiftungen

Nr. 1401

In Altglienicke versuchte heute früh ein noch Unbekannter, zwei Fahrzeuge in Brand zu setzen. Ein Zeuge hatte gegen 5.05 Uhr die Polizei und Feuerwehr verständigt, nachdem er in der Lehmusstraße einen Mann bemerkt hatte, der hinter einem geparkten Honda hockte, hektisch auf ein Fahrrad stieg und davonfuhr. Der Zeuge, dem das Verhalten verdächtig vorgekommen war, stieg daraufhin aus und entdeckte an dem Honda einen Brandschaden am rechtem Vorderrad. Polizeikräfte bemerkten wenig später, dass der Unbekannte offenbar auch versucht hatte, einen danebenstehenden VW in Brand zu setzen. Die Ermittlungen dauern an.