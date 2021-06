Autotür bringt Radfahrerin zum Sturz

Nr. 1390

In Friedrichshain wurde gestern Abend eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen parkte gegen 18 Uhr der Fahrer eines Toyota in der Wühlischstraße am rechten Fahrbahnrand. Beim Öffnen der Fahrertür stieß er diese gegen eine vorbeifahrende Radfahrerin. Die 46-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten die verletzte Frau in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde.