Nach Überfall in seelsorgerischer Betreuung

Nr. 1387

Mehrere Angestellte eines Discounters in Lichterfelde mussten heute Morgen nach einem Überfall von einer Notfallseelsorgerin betreut werden. Vier Frauen im Alter von 39 bis 57 Jahren sowie zwei 41- und 58-jährige Kollegen hielten sich kurz vor 7 Uhr im Aufenthaltsraum der Filiale im Ostpreußendamm auf, um die Geschäftsöffnung vorzubereiten. Plötzlich betraten drei Maskierte den Raum und drohten mit Pfefferspray. Die 42 Jahre alte Filialleiterin wurde aufgefordert, Geld zu übergeben. Mit der Beute stieg das Trio in einen in der Heinrichstraße stehenden Renault und flüchtete in Richtung Osdorfer Straße. Körperlich verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die Ermittlungen übernommen.