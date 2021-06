Dreijährige bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1385

Bei einem Verkehrsunfall in Pankow wurde gestern Nachmittag ein kleines Mädchen verletzt. Die Dreijährige rannte gegen 17.45 Uhr in der Galenusstraße auf die Fahrbahn. Trotz sofortiger Bremsung wurde sie von dem Wagen eines 48-Jährigen erfasst. Mit einer Kopfverletzung kam das Kind zur stationären Behandlung in eine Klinik. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die Ermittlungen übernommen.