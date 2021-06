Seniorin angefahren

Nr. 1384

In Buckow erfasste ein Autofahrer gestern Abend eine ältere Dame. Der 57-Jährige bog kurz nach 18 Uhr mit seinem Wagen vom Buckower Damm nach links in die Straße An den Achterhöfen ab. Dabei übersah er die Seniorin und stieß mit ihr zusammen. Die 80-Jährige stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen am Kopf und an den Beinen zu. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die Ermittlungen übernommen.