Auf Zugkupplung geklettert - Jugendlicher in Klinik

Nr. 1382

Schwerste Verletzungen zog sich in der vergangenen Nacht ein Jugendlicher zu, der in Hellersdorf auf die Kupplung eines U-Bahnzuges geklettert war. Der Fahrer eines Zuges der Linie U5 entdeckte gegen 0.30 Uhr in einem Tunnel zwischen den Stationen Wuhletal und Kaulsdorf-Nord den jungen Mann regungslos im Gleisbett und alarmierte den Notruf. Der Rettungsdienst brachte den 17-Jährigen, der schwerste Kopfverletzungen und mehrere verlorene Finger aufwies, in eine Klinik, in welcher er notoperiert wurde. Den ersten Erkenntnissen zufolge, war der Jugendliche am Bahnhof Wuhletal auf eine Waggonkupplung des vorherigen Zuges gestiegen und verletzte sich mutmaßlich während der Fahrt. Bis etwa 2 Uhr war der Zugverkehr unterbrochen. Beide U-Bahnfahrer standen unter dem Eindruck des Geschehens und ließen sich anschließend ambulant behandeln. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr aufgenommen.