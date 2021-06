Nr. 1377

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Mahlsdorf wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr eine 62-jährige Frau mit einem Kleintransporter gegen 20 Uhr die Karlshafener Straße vom Briesener Weg kommend in Richtung Hönower Straße. Als sie nach links in die Hönower Straße einbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 33-jährigen Honda-Fahrer, der mit seinem Motorrad auf der Hönower Straße in Richtung Rosenhag fuhr. Trotz einer Gefahrenbremsung prallte der vorfahrtberechtigte Zweiradfahrer im Heckbereich gegen den Renault Traffic und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am ganzen Körper zu und wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Renault-Fahrerin blieb unverletzt. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme durch den Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost), unter Beteiligung eines Gutachters und Kriminaltechnikern, war die Hönower Straße zwischen Sundermannstraße und Lübzer Straße in beide Fahrtrichtungen bis 0.15 Uhr gesperrt.