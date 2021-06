Junger Mann wird vermisst – Bitte um Mithilfe

Nr. 1368

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) um Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten. Seit Dienstag, den 22. Juni 2021, wird der 23-jährige Mario Radovanovic vermisst. Nach den bisherigen Ermittlungen verließ der junge Mann vormittags die Wohnung einer Bekannten im Schmitzweg in Wittenau und ließ persönliche Gegenstände wie Geldbörse, Ausweis und Mobiltelefon zurück. Er soll sich momentan in einem psychisch labilen Zustand befinden und vermutlich ärztlich Hilfe benötigen. Es gibt Hinweise auf Suizidabsichten des Vermissten.

180 bis 185 cm groß

hagere Figur

kurze dunkle Haare

bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit dunkelblauen Streifen, einer grauen kurzen Hose, und einem grauen Kapuzenpullover

Tätowierungen: Innenseite linkes Handgelenk in kyrillischer Sprache das Wort „Liebe“, linke Wade Bildumriss eines Hundes, rechte Wade Bildumriss einer Katze, Rumpf Landumriss von Alaska

Wer hat den Vermissten seit dem 22. Juni 2021 gesehen?

Wer kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) in 13437 Berlin-Wittenau, Am Nordgraben 7, unter der Telefonnummer (030) 4664-173411 oder an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (030) 4664-171100 oder an jede andere Polizeidienststelle.