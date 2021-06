Taschendieb von Tram erfasst

Nr. 1364

Ein 23 Jahre alter Fahrradfahrer ist gestern Nachmittag in Wedding bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand und Zeugenaussagen hatte der Mann gegen 16.40 Uhr in der Seestraße Ecke Groninger Straße auf Höhe einer Ampel zunächst einer 51-jährigen Radfahrerin eine Tasche mit Portemonnaie, Bankkarten und diversen Ausweisdokumenten vom Gepäckträger gerissen und war anschließend bei Rot über die Straße geflüchtet. Beim Überqueren der dort verlaufenden Tramschienen übersah er eine Straßenbahn. Obwohl der 51-jährige Tramfahrer angab, sofort eine Notbremsung eingeleitet zu haben, kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer schwer verletzt wurde. Blutüberströmt flüchtete er in Richtung Groninger Straße, wo er von Einsatzkräften des Polizeiabschnitts 17 aufgegriffen und durch alarmierte Rettungskräfte ärztlich behandelt wurde. In Begleitung einer Sonderstreife der Polizei kam er mit einem Knöchelbruch und Prellungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo auch seine Identität festgestellt wurde. Die Ermittlungen zum Unfall und Diebstahl führt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord).