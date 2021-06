Mit Pkw Bootshallendach durchbrochen

Nr. 1352

Bei einem Verkehrsunfall in Wannsee wurde ein 78 Jahre alter Mann gestern Mittag schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Zeugenbefragungen stand der Mann mit seinem Pkw der Marke Subaru auf einem Parkplatz in der Königstraße oberhalb einer Sportboot-Marina, als sein Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen stark beschleunigte. Der Pkw durchbrach dabei eine Hecke sowie einen etwa fünf Meter dahinterstehenden Maschendrahtzaun, stürzte eine Böschung hinunter und fiel auf das Dach eines Bootshauses, das nachgab und mit dem Fahrzeug einbrach. Die alarmierte Berliner Feuerwehr öffnete die hintere Tür auf der Fahrerseite mit einer Hydraulikschere, um den 78-Jährigen aus seinem Fahrzeug zu befreien. Er kam mit schweren Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Am Auto und dem Gebäude entstanden erhebliche Sachschäden, außerdem wurden Arbeitsgeräte und Werkzeuge zerstört. Da das Fahrzeug zudem einen Altöltank leicht beschädigt hatte, pumpte die Feuerwehr das Öl vorsorglich in ein neues Kunststofffass. Der PKW wurde zur Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt. Die Ermittlungen führt ein Verkehrsunfallkommissariat der Direktion 4 (Süd).