Dreiradfahrerin stürzt

Nr. 1351

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Westend erlitt eine Frau Verletzungen und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr die 61-Jährige gegen 19 Uhr mit ihrem Dreirad den Radweg des Theodor-Heuss-Platzes und überquerte dabei die Fahrbahn des Kaiserdammes. Ein 74-jähriger Motorradfahrer, der in die gleiche Richtung fuhr und nach rechts in den Kaiserdamm einbiegen wollte, stieß gegen die Dreiradfahrerin, die dadurch stürzte. Rettungskräfte brachten die 61-Jährige mit dem Verdacht einer Hüftfraktur in eine Klinik. Der Yamaha-Fahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.