Marzena MÄRZ vermisst – Polizei Berlin bittet um Mithilfe

Nr. 1346

Mit der Veröffentlichung von zwei Bildern bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach Marzena MÄRZ.

Die Vermisste verließ am Vormittag des 16. Juni 2021 ihre Wohnung am Senftenberger Ring. Sie ließ ihre persönlichen Sachen wie Personalausweis und Handy zurück und wird seit dem Tag vermisst.

Die 42-Jährige befindet sich derzeit in einem psychisch labilen Zustand und benötigt ggf. ärztliche Hilfe. Es ist daher nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Frau MÄRZ ist 175 cm groß und schlank. Sie hat mittelblonde Haare und trägt auf dem linken Unterarm ein Tattoo eines Pinschers. Unklar ist, welche Kleidung sie beim Verlassen der Wohnung trug.