Mehrere Verletzte nach Schüssen vor einem Lokal

Nr. 1345

Gestern Abend fielen vor einer Shisha-Bar in Wedding mehrere Schüsse. Die Tat durch bisher Unbekannte ereignete sich gegen 23 Uhr in der Müllerstraße. Dabei wurden drei Männer und eine Frau verletzt, die in Krankenhäusern medizinisch versorgt werden mussten. Es besteht für keines der Opfer Lebensgefahr. Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar. Die 1. Mordkommission hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.