Streit eskalierte

Nr. 1344

In der vergangenen Nacht wurde ein junger Mann in Rummelsburg bei einer Auseinandersetzung verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet der 24-Jährige gegen 1.20 Uhr in einem Skaterpark in der Weitlingstraße mit zwei Unbekannten aneinander. Im weiteren Verlauf des Streits erlitt er eine Stichverletzung an einem Bein. Die mutmaßlichen Angreifer flüchteten anschließend und entkamen. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus, das er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen.