Streit endet im Krankenhaus

Nr. 1331

Zwei Männer erlitten gestern Abend bei einer Auseinandersetzung in Lankwitz Schnitt- und Stichverletzungen. Nach den bisherigen Ermittlungen sowie Angaben von Zeugen und Beteiligten gerieten gegen 21.50 die beiden Männer, 29 und 36 Jahre alt, auf dem Gehweg der Kaiser-Wilhelm-Straße in Höhe der Sybillenstraße zunächst in einen verbalen Streit, der zu einer körperlichen Auseinandersetzung eskalierte. Der Jüngere erlitt dabei eine stark blutende Schnittverletzung am Oberarm und wurde von alarmierten Einsatzkräften in einer nahegelegenen Wohnung bei einer Bekannten angetroffen. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er nach operativer Versorgung stationär aufgenommen wurde. In der Rettungsstelle erschien einige Zeit später der 36-jährige Kontrahent, der eine Stichverletzung am Bauch aufwies und von Angehörigen des 29-Jährigen als Tatverdächtiger wiedererkannt wurde. Einsatzkräfte, die noch im Krankenhaus waren, nahmen den 36-Jährigen fest, der zu seinen eigenen Verletzungen keine Angaben machen wollte. Auch er wurde medizinisch versorgt und stationär in der Klinik aufgenommen. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen des Streits und des konkreten Tathergangs, dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) übernommen.