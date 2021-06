Schüsse in Wohnung

Nr. 1323

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Abend in Neukölln einen Mann fest. Ersten Erkenntnissen zufolge hörten Anwohner gegen 20.50 Uhr mehrere Schüsse aus einer Wohnung in der Flughafenstraße und riefen die Polizei. Der später Festgenommene soll nach der mutmaßlichen Schussabgabe einem bislang Unbekannten auf dem Gehweg gefolgt und ihn dort mit einem Aschenbecher, den er von einem Tisch eines Lokals genommen haben soll, bedroht haben. Anschließend flüchte der Unbekannte. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte entdeckten im Hausflur des betroffenen Mehrfamilienhauses einen jungen Mann mit leichten Verletzungen am Oberkörper und nahmen ihn vorläufig fest. Im Innenhof und der Wohnung des Mannes fanden die Ermittlerinnen und Ermittler zudem mehrere Patronenhülsen und entdeckten an der Verglasung eines Fensters ein Einschussloch. Verletzt wurde augenscheinlich niemand. Bei der Personalienfeststellung des Mannes stellten die Einsatzkräfte zudem fest, dass der 32-Jährige sich seit über einem Jahr unter Nutzung eines gefälschten Passes unerlaubt in Deutschland aufhält. Die Einsatzkräfte brachten den Mann, bei dem ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 0,8 Promille ergab, für eine erkennungsdienstliche Behandlung in einen Polizeigewahrsam und überstellten ihn im Anschluss dem Landeskriminalamt. Die Einsatzkräfte leiteten Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Urkundenfälschung und unerlaubten Aufenthalts ein. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, führt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City).