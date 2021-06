Geldautomat hielt stand

Nr. 1293

Erfolglos blieb in der vergangenen Nacht der Versuch, Geld aus einem Bankautomaten in Hermsdorf zu stehlen. Zwar wurde das Gerät durch eine Explosion erheblich zerstört, jedoch gelang es den Tätern nicht, den Geldbehälter zu öffnen.

Gegen 2.30 Uhr ging beim Polizeinotruf die Meldung zu einer Explosion in der Heinsestraße ein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie neben dem zerstörten Geldautomaten auch erhebliche Beschädigungen an dem Geschäftsgebäude fest. Unter anderem war die gesamte Glasfassade nicht mehr vorhanden.

Zeugen hatten den lauten Knall gehört und konnten vier verdächtige Personen beobachten, die anschließend auf Fahrrädern zunächst in Richtung Fellbacher Platz und folgend in Richtung Ulmenstraße flüchteten. Die Absuche, die auch ein Polizeihubschrauber unterstützte, blieb erfolglos.

Nach dem ersten Erkenntnisstand wurde Gas in das Gerät eingeleitet und gezündet. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen sowie die Fahndung nach den Tätern hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.