Mutmaßlicher Brandstifter flüchtet unerkannt

Nr. 1289

Ein mutmaßlicher Autobrandstifter flüchtete heute Morgen in Kreuzberg, als sich ihm eine Zeugin näherte. Die Frau war gegen 7.25 Uhr mit ihrem Wagen am Wassertorplatz unterwegs, als sie einen Mann bemerkte, der sich durch das Beifahrerfenster in ein parkendes Auto beugte. Kurz darauf sah sie eine Stichflamme an dem Hyundai, hielt an, stieg aus und lief zu dem brennenden Wagen. Daraufhin flüchtete der Verdächtige in Richtung Prinzenstraße. Alarmierte Einsatzkräfte löschten das in Vollbrand stehende Fahrzeug. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen zu der Brandstiftung übernommen.