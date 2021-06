Mann bedroht Kinder - Festnahme

Nr. 1287

Gestern Nachmittag wurde in Britz ein Mann festgenommen, der spielende Kinder bedroht haben soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand erschien ein Mann gegen 15.40 Uhr auf einer Grünanlage hinter Wohnhäusern in der Grenzallee und beschimpfte dort zunächst spielende Kinder. Dann soll er sein T-Shirt angehoben und den Kindern eine im Hosenbund steckende Schusswaffe gezeigt haben. Daraufhin liefen die Kinder davon, konnten aber noch sehen, wie der Mann in einem nahegelegenen Wohnhaus verschwand. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte umstellten das Gebäude. Währenddessen kam der Verdächtige wieder aus dem Haus, den die Einsatzkräfte aufgrund einer zuvor von Zeugen abgegebenen Personenbeschreibung erkannten. Nun klickten bei dem 60-Jährigen die Handschellen. Bei einer sich anschließenden Durchsuchung in der Wohnung des Mannes wurden die Beamtinnen und Beamten fündig: sie stellten als mutmaßliches Tatmittel eine defekte Gasdruckwaffe sicher. Der Festgenommene kam für weitere polizeiliche Maßnahmen, eine Blutentnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung, in einen Gewahrsam und anschließend wieder auf freien Fuß. Alkohol hatte er nachweislich nicht zu sich genommen. Er muss sich nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.