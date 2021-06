Auseinandersetzung im Park – Sieben Verletzte

Nr. 1282

In der vergangenen Nacht wurden sieben Personen bei einer Auseinandersetzung im Freizeitpark Marienfelde verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es gegen 3.30 Uhr zwischen sieben Personen, die sich an der dortigen Skaterbahn aufhielten, und einer rund 20 bis 30-köpfigen Gruppe nach einem kurzen Gespräch zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei soll ein 19-Jähriger der kleineren Gruppe Kopfverletzungen erlitten und einen Zahn verloren haben. Zwei Gleichaltrige und ein 18-Jähriger wurden leicht im Gesicht verletzt. Eine 17-Jährige wurde zudem leicht an einem Arm verletzt, als ihr die Handtasche von der Schulter gerissen und entwendet worden sein soll. Eine weitere Person, die sich bei Eintreffen der Polizeieinsatzkräfte bereits in einem Rettungswagen befand, erlitt zudem schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen. Seine Identität ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Darüber hinaus soll sich ein 17-Jähriger einer dritten, jedoch unbeteiligten Personengruppe, eine leichte Schnittverletzung an der Hand zugezogen haben, als er sich zwischen die Streitenden stellte. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen flüchteten unerkannt in Richtung Diedersdorfer Weg und Straße 478. Die Absuche, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, führte jedoch nicht zum Erfolg. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzten jeweils in ein Krankenhaus, wobei lediglich die Person mit der noch ungeklärten Identität stationär verblieb. Alle anderen konnten ihren Weg nach einer ambulanten Behandlung fortsetzen. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd).