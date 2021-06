Angegriffen und verletzt – Tatverdächtige flüchtig

Nr. 1279

Gestern Abend wurden in Hellersdorf zwei Männer von drei Unbekannten angegriffen und verletzt. Aufmerksame Passanten hörten ersten Erkenntnissen zufolge gegen 18 Uhr Schreie und bemerkten dann, wie zwei Männer, gefolgt von einem Trio, über den Cecilienplatz gerannt sein sollen.

Im weiteren Verlauf sollen die drei Tatverdächtigen den älteren der beiden Männer eingeholt, ihn zu Boden gestoßen und dort liegend mehrfach gegen seinen Kopf und seinen Oberkörper getreten haben. Die Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei und riefen den Tatverdächtigen zu, dass die Einsatzkräfte gleich eintreffen würden. Das unbekannte Trio soll daraufhin schließlich von dem 35-Jährigen abgelassen und in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Passanten versorgten den jungen Mann, der bei dem Angriff schwere Kopf- und Rumpfverletzungen erlitt, bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte.

Während der 31-jährige Begleiter des Schwerverletzten seinen Weg nach Behandlung einer Mundverletzung vor Ort fortsetzen konnte, brachten die Rettungskräfte den 35-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, führt die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost).